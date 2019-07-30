Потомки солдатской матери Епистимии Степановой призвали помочь в строительстве Главного храма ВС РФ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Потомки солдатской матери Епистимии Степановой в рамках общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» призвали россиян помочь в строительстве Главного храма Вооруженных Сил РФ. Обращение опубликовано на сайте благотворительного фонда «Возрождение», на средства которого возводят собор.

Храм строится в Московской области — в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Духовный центр объединит военнослужащих, ветеранов, молодежь и все общество вокруг идеи защиты России.

«Храмовый комплекс — это символ многовековой истории подвига Российского воинства во славу Отечества», — отметили потомки Степановой в своем обращении.

Реквизиты для оказания содействия строительству храма размещены на официальном сайте благотворительного фонда.

Епистимия Степанова — мать, девять сыновей которой погибли, защищая Родину. В Тимашевске (Краснодарский край) открыт мемориальный музей и установлен монумент в память о солдатской матери.

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