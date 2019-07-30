В России могут изменить систему закупок социального питания

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Различные организации, предоставляющие питание учащимся, пациентам или отдыхающим, могут получить право проводить двухэтапные конкурсы, предъявляя дополнительные требования к поставщикам.

Соответствующий законопроект председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит в Правительство России для получения заключения, пишет «Парламентская газета».

По мнению члена СФ, существующая сейчас система не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество еды, так как поставщиков отбирают не по качеству услуг, а по критерию наименьшей предложенной цены. «<…> наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков», – констатировал он.

Проведение двухэтапного конкурса позволит исключить недобросовестных и неквалифицированных поставщиков еще на первом этапе, убежден Кутепов.

В законопроекте идет речь об образовательных, медицинских, культурных, научных организациях, организациях социального обслуживания, а также об учреждениях, предоставляющих услуги отдыха, оздоровления и спортивной подготовки.

При этом Государственная Дума уже рассматривает аналогичные изменения в закон о госзакупках, внесенные еще в мае. Но эта новелла затрагивает только образовательные организации.

В настоящее время учреждения могут предъявлять дополнительные требования к поставщикам при заключении контрактов на проведение научных исследований и проектных работ, создание произведений литературы и искусства, исполнение их, а также контрактов в области энергосервиса.

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