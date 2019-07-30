Недропользователю-нарушителю из Альметьевска грозит штраф в 1,1 млн рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). За незаконную добычу песка предприятию из Альметьевска грозит штраф в размере 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологами проведена проверка Сабанчинского месторождения песка в Альметьевском районе. Установлено, что пользование недрами велось с нарушением условий лицензионного соглашения», – сказано в сообщении.

Организация добывала песок в большем объеме, чем установлено техническим проектом, разрабатывала недра за пределами отведенного участка, а также не вела достоверный учет извлекаемых полезных ископаемых.

В связи с выявленными нарушениями юридическое лицо привлечено к ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами».

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что недропользователь вел выборочную отработку месторождения. За нарушение компания вдобавок привлечена к ответственности по части 1 статьи 8.10 КоАП РФ «Выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных ископаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых».

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