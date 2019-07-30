В лобовом столкновении двух легковушек в РТ один человек погиб и двое пострадали

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В лобовом столкновении «Лады» и «Фольксвагена» в Лаишевском районе РТ один человек погиб и двое пострадали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 15.05 на 15-м км автодороги Сорочьи горы – Шали 58-летний водитель автомобиля "Лада Приора", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло"», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате аварии предполагаемый виновник ДТП от полученных травм скончался на месте. 29-летний водитель иномарки и 53-летний пассажир «Лады» с различными травмами были доставлены в больницу.



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