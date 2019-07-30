В ИА «Татар-информ» расскажут об особенностях погодных условий летнего периода в 2019 году

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, в 12.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная особенностям погодных условий летнего периода в 2019 году.

В мероприятии примут участие заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

На пресс-конференции расскажут о природных катаклизмах и аномалиях этого сезона, об особенностях погодных условий и причинах климатических изменений. Также расскажут о ходе температуры и осадков на предстоящий месяц.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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