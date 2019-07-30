Татар-информ

30 июля 2019, 12:59

Происшествия

Житель Башкирии обманул восемь человек, пытаясь сдать несуществующую квартиру в Казани

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Происшествия

Житель Башкирии обманул восемь человек, пытаясь сдать несуществующую квартиру в Казани

На время следствия 25-летний житель Кумертау будет находиться под подпиской о невыезде.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). 25-летний житель Башкирии обманул восемь человек, пытаясь сдать через Интернет несуществующую квартиру в Казани, сообщили ИА «Татар-информ в пресс-службе УМВД России по Казани.

«По материалам дела, в период с августа по октябрь прошлого года 25-летний житель Кумертау на одном из сайтов разместил объявления о сдаче жилья в аренду и указал свой номер телефона. По его словам, город Казань он выбрал в связи с большим количеством студентов и спроса на арендное жилье», – уточнили в управлении.

Клиентам он говорил, что квартира пользуется большим спросом, поэтому за нее необходимо внести залог (от 3000 до 4900 рублей). Потенциальные клиенты общались со злоумышленником исключительно по телефону. От личных встреч мужчина отказывался, объясняя это тем, что находится в командировке. Восемь человек перевели ему на интернет-кошелек залог за квартиру, после чего молодой человек перестал выходить на связь.

Парня задержали. Свою вину он полностью признал и объяснил, что такую сумму залога называл специально, чтобы его действия попали под статью «Мошенничество», где максимальный срок наказания не превышает двух лет.

На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
 

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