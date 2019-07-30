Рустам Нигматуллин обсудил с губернатором Джокьякарты развитие товарооборота между Индонезией и РТ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Развитие торгового оборота, сотрудничество в сфере туризма и других сферах обсудил сегодня врио Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин во время встречи с губернатором особого округа Джокьякарта Республики Индонезия Султаном Хаменгкубувоно. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Поприветствовав индонезийских коллег, Рустам Нигматуллин выразил уверенность, что визит в Татарстан послужит новым импульсом в успешном и долгосрочном сотрудничестве. «Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с вашей страной, по итогам 2018 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 46,2 млн долларов США», – сказал Рустам Нигматуллин.

Врио Премьер-министра РТ вкратце рассказал о социально-экономическом положении в регионе. В Татарстане добывается и перерабатывается нефть, развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Кроме того, сегодня Татарстан экспортирует более 50% своих промышленных товаров.

«Татарстан как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов готов стать связующим звеном в расширении взаимоотношений наших стран», – отметил Рустам Нигматуллин.

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