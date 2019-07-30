Цифровые технологии и помощь волонтеров: в Казани обсудили реализацию нацпроекта «Культура»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Виртуальные концертные залы, строительство сельских клубов и помощь добровольцев — все это входит в национальный проект «Культура», реализуемый в Татарстане с этого года. Ход его исполнения сегодня обсудили в Минкульте Татарстана при участии главы ведомства Ирады Аюповой и зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой.

«Национальный проект “Культура” имеет цель создание условий для повышения культурного и образовательного уровня наших граждан», — сказала Ларионова. По ее словам, реализация нацпроекта в республике будет вестись по направлениям «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» — до 2024 года включительно. По первому направлению в республике ведется строительство трех сельских домов культуры, 21 сельского клуба, а также ремонтируются 40 муниципальных объектов культуры.

«Конечно, проект “Культурная среда” нацелен на укрепление материально-технической базы, но для меня важнее второй проект “Творческие люди”. Первый — это база и инструмент доступности наших культурных благ, но самое главное — это люди», — поделилась мнением Ирада Аюпова.

В связи с этим на общественных слушаниях затронули вопросы развития в Татарстане добровольческого движения в сфере культуры. Перед собравшимися выступила активист общественного движения «Волонтеры Культуры» Екатерина Морозова.

«Государственных сил и средств на сохранение всего нашего богатого культурного наследия не хватает, как и в любой стране мира. Здесь необходима слаженная работа и профильных ведомств, и профессионального сообщества, и общественных организаций, и деловых кругов, и СМИ», — сказала Морозова.

Волонтеры культуры в Татарстане хотят взяться за создание туристических маршрутов и организацию культурных пространств в городах, участвовать в масштабных культурных мероприятиях и привлекать население к изучению и сохранению культурных памятников.

Инициатива получила одобрение Татьяны Ларионовой, которая предложила включать в ряды волонтеров не только молодежь, но и людей старшего поколения.

«Цифровая культура» в Татарстане будет представлена созданием мультимедиа-гидов по музеям и виртуальных концертных залов. Также пополнится Национальная электронная библиотека РТ — до 2024 года оцифруют полторы тысячи книжных памятников.

Общественные слушания в Минкульте РТ завершились на оптимистической ноте. Татьяна Ларионова призвала участников встречи, среди которых были руководители муниципалитетов республики и учреждений культуры, проводить такие слушания повсеместно. Они должны повысить эффективность исполнения нацпроекта «Культура» и донести информацию о нем до каждого жителя республики.

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