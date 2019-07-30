Гонки на гребных лодках и парад судов пройдут на первом свияжском фестивале «Народная лодка»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). На территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 3 и 4 августа состоится первый свияжский фестиваль «Народная лодка». Событие будет посвящено волжскому народному судостроению и судовождению, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Мероприятия подобного формата ранее не проводились в регионах Поволжья. В рамках фестиваля будут представлены различные тематические площадки, связанные с деревянным судостроением, традиционной деревообработкой, обычаями и бытом жителей волжских прибрежных поселений.

Кульминацией события станут настоящая гонка на гребных лодках и парад судов, в ходе которого все участники мероприятия совместно с гостями совершат выход вдоль береговой линии острова Свияжск.

На 3 августа запланированы открытие фестиваля, парад судов и гонка гребных судов на приз Старой Волги (первый этап), а также соревнование бурлацких артелей на приз острова Свияжск.

4 августа зрители смогут наблюдать за гонкой гребных судов на приз Старой Волги (второй этап) и церемонию награждения победителей.

Помимо гонок, гостей и участников фестиваля ждет разнообразная музыкальная программа, лектории, мастер-классы и игровые конкурсы.

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