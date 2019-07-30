За свалку возле кафе в Менделеевске предприниматель заплатит 70 тыс. рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Штраф в размере 70 тыс. рублей за незаконную свалку из бумаги, картона и полиэтилена заплатит предприниматель из Менделеевска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сотрудники Минэкологии РТ обнаружили нарушение земельного законодательства. На территории одного из кафе в Менделеевске был допущен сброс отходов производства и потребления на почву в виде бумаги, картона и пленки полиэтилена», — сказано в сообщении.

В отношении предпринимателя составлен протокол по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ «Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». За нарушение экологического законодательства нарушитель заплатит штраф в размере 70 тыс. рублей. Экологи нашли организатора бумажно-картонной свалки в Татарстане и привлекли его к ответственности.



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