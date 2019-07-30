Хоккеисты «Динамо-Казани» провели открытую тренировку на стадионе «Ракета»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» провел открытую для журналистов тренировку. Занятия проходили в зале из-за сильного дождя на улице.

«Подготовка будет направлена и на физическое развитие хоккеистов, и на тактическое. Без этого никуда, на данный период в Казани мы больше занимаемся силовыми нагрузками, на сборах в Зеленодольске продолжим упражнения, а стратегией займемся уже на большом льду», — рассказал о работе в межсезонье главный тренер команды Ильяс Хандаев.

Специалист отметил, что игроки порадовали его своим физическим состоянием: «Ясно, что это не максимальные кондиции, но в этом и состоит наша задача: чтобы к старту сезона команда была во всеоружии».

Вдобавок Хандаев рассказал о целях на будущий сезон: «Кроме первого места никакого нет. С руководством еще не встречались, они позицию не озвучивали, но, думаю, у них планы те же. На все воля Всевышнего».

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