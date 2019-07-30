Главный тренер ХК «Динамо-Казань»: В наш тренерский штаб вошла легенда казанского хоккея

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Главный тренер клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев рассказал об изменениях в составе команды в межсезонье.

«Мы усилились по возможности. Думаю, пришедшие ребята смогут внести тот вклад, на который мы надеемся. Так получилось, что команду покинули шесть человек, мы движемся вперед. Есть игроки из резерва, тренерский штаб надеется, что они заполнят эту нишу. Все будет хорошо», — сообщил Хандаев.

Также изменения коснулись и тренерского мостика: «К нам присоединился Сергей Харитонов, наш казанский воспитанник, его называют легендой казанского хоккея. За то время, что мы вместе, я уверен, что у него все получится».

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