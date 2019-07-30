Казань и Набережные Челны стали лидерами по числу заявок на конкурс социально ориентированных НКО

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Министерство экономики РТ озвучило, какие районы Татарстана наиболее активно принимают участие в конкурсе субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), а какие отстают. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«На сегодня заявок пока нет. В прошлом году наиболее активной стала Казань. Из 199 поданных заявок — половина из татарстанской столицы», — рассказал Пелевин.

По его словам, также активно себя проявили Набережные Челны и Азнакаевский муниципальный район. Кроме того, большое количество заявок на конкурс пришло из Спасского, Балтасинского, Дрожжановского и Зеленодольского районов.

К сожалению, не все муниципальные районы участвуют в этом мероприятии, поделился Пелевин. Так, в прошлом году было получено 199 заявок из 35 районов республики. Причем субсидии получили больше половины из них — 113 организаций.

«Мы всячески стараемся всех поддерживать. Ничего страшного и сложного в этом нет — надо только взять идею и изложить ее в проекте в соответствии с требованиями законодательства. Я думаю, все-таки мы добьемся того, чтобы максимальное количество наших районов будет участвовать в этом конкурсе субсидий», — подчеркнул председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

В прошлом году в конкурсе не участвовали НКО Агрызского, Аксубаевского, Актанышского, Алькеевского, Атнинского, Бугульминского, Высокогорского, Мензелинского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе субсидий для социально ориентированных НКО уже стартовал и продлится до 23 августа.

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