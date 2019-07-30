За добрые дела жителям России и Татарстана вручат «Премию МИРа»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В ноябре текущего года состоится VIII ежегодная торжественная церемония вручения «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и Татарстана, организатором которой является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь – Инициатива – Развитие»).



«Премия МИРа» является ежегодным конкурсом, призванным выявить людей, чья активная жизненная позиция несет идеи добра. Премия – способ выразить признательность и дань уважения современным и будущим героям страны, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания.



В прошлом году «Премию МИРа» поддержал Фонд президентских грантов, а в этом году проект получил статус международного – впервые открыт прием заявок для соотечественников, проживающих за рубежом.



«Премия МИРа» присуждается в восьми номинациях: «Добрые новости», «Добрая организация года», «Здравая инициатива», «Экологическая ответственность», «Добрый коллектив» и других.



Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте: премиямира.мы-мир.рф.

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