В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале средневекового боя «Великий Болгар»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, в 10.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая международному фестивалю средневекового боя «Великий Болгар», который состоится 10 и 11 августа 2019 г. в г. Болгар.

В мероприятии примут участие заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Екатерина Барабанова и исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

На пресс-конференции расскажут о программе международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», о рыцарских одиночных сражениях, лучных и конных турнирах, а также массовых боях — бугуртах, об исторических ярмарках и мастер-классах по средневековым ремеслам и др. Также будут затронут вопросы организации трансфера на фестиваль и парковочных мест для гостей мероприятия.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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