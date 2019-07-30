У Нацмузея Татарстана появится мультимедиа-гид с дополненной реальностью

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Национальный музей Татарстана получит мультимедиа-гид по итогам конкурса, проводимого Департаментом информационного и цифрового развития Минкульта РТ. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на общественных слушаниях по нацпроекту «Культура».

«[Запланировано] создание одного мультимедиа-гида по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. По результатам конкурса, проводимого департаментом информационного и цифрового развития, поддержку получил Национальный музей РТ с экспозицией “Историко-культурное наследие”», — сказала глава республиканского ведомства.

Воспользоваться гидом можно будет, скачав мобильное приложение на свой смартфон.

Мультимедиа-гид Нацмузея РТ появится в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». До конца 2024 года в республике должны создать еще 35 аналогичных гидов с технологией дополненной реальности.

Национальный проект «Культура» представлен в Татарстане тремя федеральными проектами: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». За реализацией нацпроектов в республике пристально следит группа контроля партии «Единая Россия».

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