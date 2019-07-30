В Нижнекамске первая группа паломников из 30 человек отправилась в хадж

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Первые в этом году паломники из Нижнекамска отправились в хадж. Самому молодому из 30 отправившихся в главное для мусульман путешествие – 32 года, самому пожилому – 80 лет, передает «НТР 24».





Путь в Мекку у верующих займет примерно два дня.





Из Нижнекамска паломники выехали в столицу Татарстана, откуда самолетом вылетят до Москвы. Из столицы России мусульмане полетят в Объединенные Арабские Эмираты, а далее из Дубая на автобусе доберутся до Саудовской Аравии.



«В общей сложности в этом году в паломничество в Мекку отправятся около сотни жителей Нижнекамска», – отмечает телеканал.





В священном для каждого паломника месте они встретят великий праздник Курбан-байрам, который в этом году отмечается 11 августа.

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