Татарстан по инициативе «Единой России» поддержит социально ориентированные НКО

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани по инициативе партии «Единая Россия» проходит конкурс некоммерческих организаций (НКО), реализующих социально-значимые проекты. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель Председателя Государственного Совета РТ, член фракции «Единая Россия» Римма Ратникова.

«Конкурс направлен на содействие реализации социально-экономических приоритетов Республики Татарстан, создание условий для повышения качества жизни граждан, поддержки в решении актуальных социально значимых вопросов в муниципальных районах и городских округах», — отметила Римма Ратникова.

«Единая Россия» инициировала конкурс субсидий для НКО в 2014 году, чтобы поддержать некоммерческие проекты и инициативы в городах и районах республики. Он получил поддержку Президента РТ Рустама Минниханова и Правительства Татарстана. В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз, напомнила зампредседателя Госсовета РТ.

По ее словам, ежегодно в конкурсе социально ориентированных проектов участвуют около 200 НКО из разных районов республики, причем каждая вторая организация выигрывает.

В этом году на реализацию социальных проектов НКО Минэкономики РТ направит 35 млн рублей. Субсидии будут распределены по двум направлениям: развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив, а также создание условий повышения качества жизни граждан.

Наиболее популярными объектами деятельности НКО являются патриотические организации, ветеранские организации, деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан, добровольческая и волонтерская деятельность.

Прием заявок на участие в конкурсе субсидий уже стартовал и продлится до 23 августа.

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