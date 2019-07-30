ГИБДД Набережных Челнов оштрафовала водителя, прокатившего человека на подножке трактора

(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах наказали водителя, который прокатил человека на подножке трактора, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Видеозапись необычной поездки разместили пользователи в соцсетях. На кадрах видно, как по Набережночелнинскому проспекту едет трактор, снаружи которого на подножке стоит мужчина в оранжевом жилете.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность тракториста. Им оказался 28-летний житель Мензелинского района. Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки людей». Теперь ему придется заплатить штраф.

«Водитель нарушение признал и по случившемуся пояснил, что неоднократно просил пассажира слезть с трактора, но тот его не послушался», – сообщили в ГИБДД.



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