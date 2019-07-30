Проблемные дома ЖК «Яшьлек» в Куюках достроят уже к октябрю

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане идет последовательная работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Очередной объект — ЖК «Яшьлек» в деревне Куюки Пестречинского района республики — получил «зеленый свет» на завершение строительства. Более сотни семей получат ключи от долгожданных квартир уже в нынешнем октябре.

Строительство ЖК «Яшьлек» стартовало еще в 2011 году, часть квартир комплекса предполагалось реализовать в рамках госпрограммы «Жилье для российских семей». Участниками последней стали граждане, нуждающиеся в доступном жилье, — лица с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, ветераны труда и боевых действий, пенсионеры.

Вскоре застройщик заморозил стройку. При этом он успел заключить с гражданами 144 договора участия в долевом строительстве. Участниками сделок стали почти 200 граждан. В настоящее время ЖК «Яшьлек» — это 6 недостроенных многоквартирных домов.

К решению проблемы подключился Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Он определил нового застройщика для оперативного завершения строительства — СК «Бриз».

Необходимые работы в домах комплекса № 1 – № 4 будут завершены уже октябрю. В итоге более 100 семей, среди которых есть инвалиды и ветераны боевых действий, смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.

В Татарстане налажена успешная работа по решению проблем дольщиков. Такое мнение озвучил Президент России Владимир Путин в рамках заседания президиума Государственного Совета РФ этой зимой в Казани. Тогда глава государства призвал другие регионы перенять опыт Татарстана.

«Я обращаюсь к руководителям субъектов федерации: безусловно, нельзя затягивать с решением проблемы людей. Они ждут от нас своевременных активных и эффективных действий. Есть успешный опыт такой работы, в том числе здесь, в Татарстане. Нужно перенимать эти практики, предлагать новые эффективные меры», — заключил Владимир Путин.

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