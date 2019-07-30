В районах Татарстана создадут пять виртуальных концертных залов до конца года

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пять виртуальных концертных залов появятся в Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» до конца этого года. Об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

«В этом году мы подавали шесть заявок на виртуальные концертные залы. Пять из них небольшие, там есть и музеи, и библиотеки, и школы искусств. Один большой зал был в филармонии (Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая — прим. Т-и), но эту заявку не поддержали», — сказала Аюпова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

До конца года виртуальные залы появятся на базе центральной библиотеки Елабужского района, краеведческого музея в Бавлах, центральной библиотеке Спасского района, Детской школы искусств Мамадыша им. Композиторов Яруллиных, а также Арской централизованной библиотечной системы. Аюпова отметила, что при одобрении заявок посчитали, что создание виртуальных концертных залов на крупных площадках Татарстана неэффективно.

«В перспективе мы хотим аналогичный проект реализовать в качестве местных концертных программ. Отрабатываем вопрос с филармонией, Камаловский театр уже транслирует ряд спектаклей в онлайн», — рассказала глава республиканского ведомства.

Виртуальные концертные залы будут создаваться в рамках регионального проекта «Цифровая культура», который входит в национальный проект «Культура». Его реализацию сегодня обсудили в Минкульте Татарстана при участии зампредседателя Госсовета республики Татьяны Ларионовой.

«Это очень важный проект не только для жителей республики, но и для татар, которые проживают за ее пределами. Посмотреть концерты нашей национальной музыки, посмотреть спектакли на татарском языке — это же очень хорошо», — заключила Аюпова.

Нацпроект «Культура» входит в число новых национальных проектов федерального масштаба, которые продлятся до 2024 года включительно. За их реализацией в Татарстане следит группа контроля партии «Единая Россия».

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