Год в колонии строгого режима проведет житель Татарстана, задолжавший детям почти 900 тыс. рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Год в колонии строгого режима проведет житель Тетюшинского района Татарстана, задолжавший детям почти 900 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с февраля по май 2019 года 46-летний мужчина уклонился от уплаты алиментов. При этом ранее он был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение», – уточнил Руслан Галиев.

За пять месяцев долг перед детьми составил 50 тыс. рублей, а общая сумма алиментов превысила 879 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил наказание в виде одного года в колонии строгого режима.



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