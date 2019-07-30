Татар-информ

30 июля 2019, 10:40

Экономика и финансы

Самозанятые могут получить оплату больничного листа и юридическую помощь

Экономика и финансы

Самозанятые могут получить оплату больничного листа и юридическую помощь

Ак Барс Банк совместно с Ак Барс Страхование запустили программу страхования самозанятых.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Ак Барс Банк совместно с Ак Барс Страхование запустили программу страхования самозанятых. Полис позволит получить компенсацию в размере 0,3% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, если самозанятый заболеет или с ним произойдет несчастный случай. Общая сумма компенсации по больничному листу составит до 10 тыс. рублей.　

Также по программе страхования самозанятые получат компенсацию, если во время работы они случайно нанесли вред жизни, здоровью или имуществу своих клиентов. Помимо этого, в рамках полиса можно получить консультацию юриста и его помощь во время переговоров, а также образец типового документа.

Самозанятые могут выбрать один из трех вариантов страхования стоимостью от 3 до 7 тыс. рублей в зависимости от наполнения. В случае наступления страхового случая компенсация составит от 200 до 500 тыс. рублей соответственно. Полис действует в течение 1 года.

Чтобы воспользоваться программой страхования, самозанятым надо зарегистрироваться официально. Это можно сделать без посещения налоговой службы прямо в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. Там же можно воспользоваться другими функциями, которые пригодятся для ведения профессиональной деятельности:

- Выбрать Ак Барс Банк в качестве налогового оператора

- Отмечать доходы, полученные наличным и безналичным путем

- Создавать и отправлять чеки клиентам, аннулировать их при необходимости

- Просматривать начисленный налог и оплачивать его с помощью карты.

Узнать подробнее о программе страхования и мобильном сервисе для самозанятых от Ак Барс Банка можно на сайте.

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