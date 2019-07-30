Около 100 сельских школ Татарстана оснастят современным оборудованием по нацпроекту «Образование»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Нацпроект «Образование» поможет оснастить современным оборудованием около 100 сельских школ Татарстана, отремонтировать 6 спортзалов и построить 2 новые школы в Казани. Об этом говорится в материалах Минобрнауки Татарстана.

«В рамках проекта “Современная школа” осуществляется строительство двух новых школ в Казани на 1,2 тыс. мест каждая. На это направляется около 2 млрд рублей из консолидированного бюджета республики», — отмечается в материалах министерства. Ожидается, что к 1 сентября откроется школа на улице Рауиса Гареева, ещё через год — школа на улице Назипа Жиганова. «Проект также предполагает обновление материально-технической базы 97 сельских школ по предметным областям “Информатика”, “ОБЖ”, “Физкультура”, переоборудование шахматных зон. В 17 школах, осуществляющих деятельность по адаптированным программам, будет обновлено учебное оборудование. На это будет потрачено 316 млн рублей, из которых 183 млн рублей — федеральные средства», — уточняется в материалах.

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» позволит отремонтировать 6 спортивных залов в школах Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кайбицкого, Нурлатского районов. На это будет потрачено 8,5 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» Татарстан принимает участие в реализации 5 федеральных проектов, таких как «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей». Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения 32 образовательных организаций, из которых 15 школ и 17 профессиональных образовательных учреждений. В целом на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в этих организациях будет направлено 57 млн руб. Это позволит существенно улучшить условия реализации образовательных программ и обеспечит участие этих организаций в онлайн-мероприятиях на вновь создаваемых электронных федеральных платформах.

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