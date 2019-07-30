(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов опроверг информацию об орудующей в городе шайке малолеток.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в городе появилась банда подростков, которые якобы держат в страхе часть Комсомольского и Центрального районов. В посте говорится о том, что челнинцам стоит воздержаться от вечерних и ночных прогулок, особенно в одиночестве, дабы не стать жертвой шайки.

По словам анонимного автора, среди белого дня толпа подростков напала на парня, избила его руками и ногами, пырнула ножом.

«У друга дядю пырнули ножом. У военкомата насмерть забили мужчину. А в 39-м встретил мужчину в крови. Сказал, неизвестные напали, ударили ножом, отобрали кошелек и телефон», — перечисляет деяния неких злоумышленников неизвестный.

Представитель исполкома Автограда заявил, что информацию об орудущей в городе шайке малолеток в УМВД по Набережным Челнам не подтвердили.

Ни одного заявления от пострадавших не поступало, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД по Набережным Челнам.

«За прошедшие семь дней на улицах города не были зафиксированы случаи с ножевыми ранениями. В сводке имеются только факты использования острых предметов в бытовых конфликтах», — подчеркнули в полиции.

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