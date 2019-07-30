Ставка налога на добавленную стоимость на плоды и ягоды снизится вдвое – до 10%

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость на плоды и ягоды с 20% до 10%. Об этом пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что российские садоводы давно ждали принятия такого законодательного акта. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин заявил, что профессиональное объединение боролось за 10-процентную ставку более пяти лет, ведь НДС является основным налогом, который платят садоводы.

По мнению Муханина, со снижением финансовой нагрузки на садоводов «высвободятся миллиарды рублей». Часть из этих денег «достанется потребителям за счет удешевления продукции на прилавках» (НДС входит в стоимость плодов и ягод, продаваемых в магазинах), часть заберет ретейл. Кроме того, часть (и игроки аграрного рынка надеются, что значительная) пойдет на дальнейшее развитие плодового садоводства в стране, в частности, на совершенствование системы хранения и переработки плодов и ягод.

Газета пишет, что сейчас эта отрасль переживает пору расцвета, чему отчасти поспособствовало эмбарго, введенное в 2014 году, а отчасти – государственная поддержка. В прошлом году из бюджета было выделено около 5,3 млрд рублей на закладку многолетних насаждений и уход за ними в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса, то есть в 1,6 раза больше, чем в 2017-м.

«Результат не заставил себя ждать. В прошлом году российские аграрии заложили 16,9 тысячи га новых садов – на 11,2% больше, чем в 2017-м. Растет и валовой сбор плодов и ягод», – отмечает издание.

Как сообщило ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане будет установлен новый республиканский праздник – День садовода. Его будут отмечать в первую субботу сентября.

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