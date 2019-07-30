Камаловцы представят спектакль на I Всероссийском фестивале нацтеатров «Федерация» в Грозном

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Артисты театра Камала представят спектакль «Взлетел петух на плетень» на I Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация», который состоится с 11 по 19 сентября в городе Грозный Чеченской Республики. Об этом сообщает пресс-служба театра Камала.





Камаловцы сыграют постановку на сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 12 сентября.





Помимо нашей республики в программе фестиваля «Федерация» заявлены национальные театры из Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карелии, Коми, Марий Эл, Хакасии, Чечни и Якутии.





Цель фестиваля – собрать в Чечне театры из разных регионов России, внести значительный вклад в укрепление духовных, культурных связей между народами России и способствовать популяризации деятельности национальных театров на федеральном уровне.





Режиссером постановки «Взлетел петух на плетень» является Фарид Бикчантаев. Сценический текст спектакля по повести Аяза Гилязова рождался в процессе репетиций, режиссер впервые использовал в работе этюдный метод. Спектакль рассказывает о татарских Иване Ивановиче с Иваном Никифоровичем, о раздоре двух семей из-за пустяка, из-за желания доминировать в округе, но более глубокий смысловой пласт заключен в силе единства народа.



«И не нужно ждать беды, чтобы объединиться, ведь это так просто – протянуть другу руку через плетень», – отмечает литературный критик, заведующий литературно-драматургической части театра Камала Нияз Игламов.

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