«Подвел “Ак Барс Металл”»: зеленодольские судостроители выплатят 20 млн рублей долга за перевозки

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Арбитражный суд Татарстана обязал Зеленодольский завод им. Горького выплатить нижегородской транспортной компании «Итеко» более 20 млн рублей долга. Ранее стороны не смогли прийти к мирному урегулированию конфликта.

В начале заседания представитель ответчика просил приобщить к делу платежные поручения, соглашение агентского договора между заводом и ООО «Ак Барс Металл» и претензию, направленную в адрес своего контрагента.

«Это в качестве пояснения сложившейся ситуации. В связи с необходимостью осуществления перевозки “Ак Барс Металлу” мы взяли на себя обязательства заключить контракт с “Итеко” на перевозку металлоконструкций. Фактически мы сейчас являемся заложниками обстоятельств, потому что “Ак Барс Металл” перед нами свои денежные обязательства не выполнил», — завил представитель судостроительного завода.

Изначально истец требовал взыскать с ответчика 20 млн рублей, затем сумма была снижена до 19,5 млн рублей. Эту цифру завод признал в качестве долга. Однако стороны не согласились с суммой неустойки. Нижегородская компания запрашивала 1,2 млн рублей.

«Нами уже частично проведена оплата, что подтверждают платежные поручения. То есть нами работа ведется по погашению задолженности перед истцом. Но в связи с тем, что нас “Ак Барс Металл” подвел, мы просим хотя бы неустойку снизить», — обратился к судье представитель ответчика.

В итоге суд встал на сторону Зеленодольского завода им. Горького и обязали их выплатить 19,5 млн рублей долга и 509 тыс. рублей неустойки.

«Итеко» работает на рынке автоперевозок с 2004 года и имеет филиалы в более чем 60 городах России и Казахстане. В апреле этого года получила 500 автопоездов в лизинг от ПАО «КАМАЗ».

АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. Оно принадлежит АО «Судостроительная корпорация “Ак Барс”», созданного по инициативе АО «Холдинговая компания “Ак Барс”».

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