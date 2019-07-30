ОЭЗ «Алабуга» получит 1,5 млрд рублей субсидий на создание двух корпусов парка «Синергия»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Республиканский бюджет выделит 1,46 млрд рублей на субсидирование особой экономической зоны «Алабуга». Средства пойдут на строительство двух новых сооружений — 3-го и 4-го корпусов парка «Синергия», находящегося на территории ОЭЗ. Соответствующее постановление республиканского Кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

«Принять предложение Министерства экономики РТ о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета РТ в 1468,0 млн рублей акционерному обществу ОЭЗ „Алабуга“ на осуществление капитальных вложений в объекты строительства», — указано в тексте постановления.

Главным распорядителем средств назначено республиканское Минэкономики. Согласно опубликованному документу, большая часть суммы (1,13 млрд рублей) пойдет на строительство корпуса № 4 индустриально-технологического парка «Синергия».

Оставшиеся 332 млн рублей будут направлены на создание корпуса № 3 того же индустриально-технологического парка. В здании разместится современный завод по производству ПАН-прекурсора — волокна, которое применяется в качестве сырья для создания высокотехнологичных углеродных материалов.

Также в тексте постановления указаны сроки реализации проектов — новые корпуса будут введены в эксплуатацию в январе и марте 2020 года.

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