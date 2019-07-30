В Казани студенты проведут танцевальный флешмоб на вокзале в честь Дня железнодорожника

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В четверг, 1 августа, на казанском железнодорожном вокзале пройдет танцевальный флешмоб, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Участники студотрядов будут танцевать и петь под аккомпанемент гитары. Приуроченный к празднованию Дня железнодорожника флешмоб начнется в 10.30 на привокзальной площади.
Примечательно, что аналогичные флешмобы пройдут помимо Казани в Ижевске и Нижнем Новгороде.
День железнодорожника отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.