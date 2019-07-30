Роман Шаронов: За две игры мы собрали практически полный стадион

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал речь тренера Романа Шаронова после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«Мы это сделали. Гол забили, шагая не назад, а вперед. За две игры мы собрали практически полный стадион. Вы собрали! Это надо сохранить. И та мотивация, которая у вас сейчас есть, это ваша мотивация. Вас не надо заставлять. Вот это круто, спасибо», — сказал Шаронов футболистам.

В следующем туре российской Премьер-лиги казанцы на Центральном стадионе встретятся с московским ЦСКА. Матч пройдет 4 августа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.