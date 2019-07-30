До конца года в Казани появится 12 новых светофоров

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). До конца этого года в Казани установят 12 новых светофоров, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Новые вызывные светофоры появятся около дома № 10 по улице Академика Павлова, около корпуса № 1 дома № 2 по улице Габдуллы Тукая, у остановок «ул. Серова» и «Жилой массив Восточный». Кроме того, их разместят на перекрестке улиц Нурсултана Назарбаева и Петербургская и около магазина «Факел» на Горьковском шоссе.

Транспортные светофоры установят на перекрестках Боевая и Набережная, Нурихана Фаттаха и Тансык, Нурихана Фаттаха и Айрата Арсланова, Братьев Батталовых и Медицинская, Академика Губкина и Зур Урам.

Мигающий светодиодный светофор (Т-7) разместят на улице Центральная в жилом массиве Салмачи.

До конца года также реконструируют и доустановят 12 светофоров. Речь идет о реконструкции объектов на перекрестках улиц Братьев Касимовых и Рихарда Зорге, Беломорская и Челюскина, Айдарова и Лукина, Гагарина и Короленко, Большая Красная и Гоголя.

На светофорах на перекрестках улиц Достоевского и Товарищеская, Маршала Чуйкова и Мусина, Маршала Чуйкова и Адоратского появятся дополнительные секции. Кроме того, на пересечении улиц Короленко и Гагарина, Чистопольская и Меридианная, Тэцевская и Белинского, Карла Маркса и Муштари планируется доустановить пешеходные светофоры.

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