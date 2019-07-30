В Татарстане стартует телевизионный конкурс среди молодых комбайнеров «Славим человека труда»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал 11-й республиканский телевизионный конкурс молодых комбайнеров «Славим человека труда», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Основная задача акции — популяризация рабочих специальностей на селе среди молодежи», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса на телевидении выйдет серия сюжетов о том, как молодые комбайнеры ведут жатву-2019.

Финал и подведение итогов конкурса планируется провести в преддверии республиканского Праздника урожая.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане объявляется конкурс на призы Президента РТ среди комбайнеров, участвующих в уборке урожая этого года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.