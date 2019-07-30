В России призвали заблокировать BlaBlaCar

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В России выступили с предложением заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и подобные сервисы по бронированию автобусных билетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП).

«ООП предложило сформировать черный список сайтов, которые позволяют забронировать и приобрести билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков», — говорится в сообщении.

В предложенный организацией список попали 229 сайтов, в том числе BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на сайтах OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел».

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, предложение поступило в Госдуму, и его рассмотрят на осенней сессии.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Минтранс РФ отрегулирует сервисы совместных поездок отдельным законом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.