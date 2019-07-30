В Татарстане «Лада» врезалась в дорожный знак, вылетела в кювет и перевернулась

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Актанышском районе Татарстана «Лада» врезалась в дорожный знак, вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«Сегодня около семи утра рядом с автозаправкой у села Поисеево легковушка "Лада Гранта" врезалась в дорожный знак, после чего автомобиль откинуло на обочину, он съехал в кювет и перевернулся», – рассказали свидетели происшествия.

В результате ДТП пострадала пассажирка авто. Женщину с различными травмами доставили в БСМП Набережных Челнов.

Причины происшествия устанавливаются.





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