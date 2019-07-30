Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс для некоммерческих организаций «Точка отсчета»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). До 14 сентября принимаются заявки на Всероссийский конкурс для некоммерческих организаций «Точка отсчета», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Отмечается, что участие в конкурсе является инструментом повышения прозрачности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), содействует укреплению репутации организаций и их узнаваемости, а также привлечению новых организаций-партнеров и добровольцев.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на специальной платформе «Форума Доноров».

«Церемония награждения победителей состоится в ноябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Подробности о конкурсе на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщало о старте Всероссийского конкурса на лучшее освещение в СМИ дополнительных выборов депутатов Госдумы.

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