Актанышцы потерпели поражение в футбольном матче с представителями Башкортостана

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). На Центральном стадионе села Актаныш состоялся товарищеский матч по футболу среди мужских команд села Актаныш и села Верхнее Яркеево Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
С приветственным словом перед спортсменами выступили заместитель руководителя исполкома Актанышского района по социальным вопросам Лейсан Нурлыева и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Айдар Иманаев. Они пожелали участникам яркой игры и победы.
По итогам матча со счетом 3:2 победила команда села Вернее Яркеево.
Лучшими игроками матча признаны актанышцы Искандер Муртазин и Салават Кашбразиев, а также Нагимов Ринат из Верхнего Яркеева.
Звание «Лучшего вратаря» удостоился вратарь команды Верхнего Яркеева Динар Акмалов.
Команды награждены грамотами и памятными подарками отдела по делам молодежи, спорта и туризму Актанышского района.