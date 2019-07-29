Татар-информ

30 июля 2019, 01:16

Спорт

Актанышцы потерпели поражение в футбольном матче с представителями Башкортостана

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Спорт

Актанышцы потерпели поражение в футбольном матче с представителями Башкортостана

Фото: minsport.tatarstan.ru

Команды награждены грамотами и памятными подарками отдела по делам молодежи, спорта и туризму Актанышского района.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). На Центральном стадионе села Актаныш состоялся товарищеский матч по футболу среди мужских команд села Актаныш и села Верхнее Яркеево Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

С приветственным словом перед спортсменами выступили заместитель руководителя исполкома Актанышского района по социальным вопросам Лейсан Нурлыева и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Айдар Иманаев. Они пожелали участникам яркой игры и победы.

По итогам матча со счетом 3:2 победила команда села Вернее Яркеево.

Лучшими игроками матча признаны актанышцы Искандер Муртазин и Салават Кашбразиев, а также Нагимов Ринат из Верхнего Яркеева.

Звание «Лучшего вратаря» удостоился вратарь команды Верхнего Яркеева Динар Акмалов.

Команды награждены грамотами и памятными подарками отдела по делам молодежи, спорта и туризму Актанышского района.

 

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