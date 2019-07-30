В Заинске впервые проведут семейный фестиваль «МамаПати»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В парке имени Р. Ш. Фардиева 2 августа впервые состоится первый фестиваль для мам и всей семьи «МамаПати». В парке будут работать развлекательные площадки для женщин, ожидающих прибавления в семье, и мам с детьми разных возрастов, передает «Заинск-информ».



В этот день в парке малышей будут развлекать аниматоры. Также все дети смогут научиться делать поделки и рисовать – в парке разместятся зоны мастер-классов, на которых юные заинцы смогут порисовать красками на мольбертах, раскрасить гипсовые фигурки и смастерить бумажные игрушки.



Мамы получат возможность проконсультироваться у психологов и врачей – о том, как правильно себя вести в педагогических ситуациях подскажут психологи центра социальной помощи семье и детям «Радость».



Также в этот день будут работать будущие врачи из отряда «Доктор Зай», которые помогут оценить некоторые показатели здоровья и дадут рекомендации по ведению здорового образа жизни. На спортплощадке будет организована открытая тренировка по йоге.

Кроме того, в этот день художница Динара Андриянова будет раскрашивать красками животики будущих мам – на получившиеся работы можно будет посмотреть в ходе дефиле «Счастливый животик».

Все мамы в этот день станут участницами беспроигрышной лотереи.



Начало фестиваля запланировано на десять утра.

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