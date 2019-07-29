Епископ Игнатий впервые посетил Нижнекамск и сельские храмы района

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий познакомился с духовенством и прихожанами Нижнекамска, а также посетил сельские храмы района. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Новый архиерей провел в городе на Каме несколько дней – верующие смогли помолиться с владыкой Игнатием на службах, задать вопросы в частных беседах. Глава местной церкви также встретился с руководителем Нижнекамского района Айдаром Метшиным, имам-мухтасибом Салихом хазратом, руководством Совета ветеранов, представителями национально-культурных автономий.



Владыке Игнатию (Григорьеву) 52 года, он родился в многодетной семье сельского священника. Более двадцати лет служил священником в Ульяновске, после этого в течение нескольких лет возглавлял храм священномученика Кирилла в Казани.



7 июля в древнем монастыре на острове Ладожского озера патриарх Московский и всея Руси Кирилл посвятил архимандрита Чистопольского и Нижнекамского в епископы.



В своей проповеди епископ Игнатий отметил, что очень рад познакомиться с прихожанами и Нижнекамском и что это первое посещение Нижнекамска. Он призвал нижнекамцев молиться, «чтобы Господь даровал мудрость, твердость духа для отстаивания интересов Церкви, нашего православия, заботы и о духовенстве, и о народе – чтобы совершались исправно богослужения, строились храмы, где в этом есть потребность».



Также епископ призвал всех жить в мире и согласии, в том числе и с представителями ислама, которые, по словам священнослужителя, тоже исповедуют свою веру, стараются и трудятся.

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