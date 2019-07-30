В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о приеме заявок на субсидии для СОНКО

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 30 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная приему заявок на конкурс по выделению субсидий для социально значимых некоммерческих организаций (СОНКО).

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, председатель Общественной Палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин и заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

На пресс-конференции расскажут о том, какие проекты могут рассчитывать на финансирование, как правильно подать заявку, а также о ярких победителях прошлого года.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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