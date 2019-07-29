Нижнекамский ХК «Нефтехимик» подписал контракт с бывшим игроком сборной Канады

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником – канадцем Райаном Мерфи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Недавно спортсмену исполнилось 26 лет. За семь лет канадец провел в лучшей лиге мира 175 матчей. В КХЛ он вполне может стать одним из самых лучших защитников, если адаптируется к хоккею и впишется в игру «Нефтехимика».

«Мы рады приветствовать Райана в Стае и желаем успешного сезона!» – говорится в заявлении, размещенном в официальном сообществе «Нефтехимика».

В 2011 году «Каролина Харрикейнз» выбрала Райана Мерфи в первом раунде драфта под общим 12-м номером. В 2013 году хоккеист принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Канады.

Райана Мерфи характеризуют отличный первый пас, классный бросок, надежная игра в своей зоне, крутое катание. Он даже заслужил комплименты от самого Дона Черри – хоккеиста-ветерана и ведущего спортивных ток-шоу, известного едкими комментариями.

Помимо Мерфи, в ХК «Нефтехимик» сыграют американский форвард Мэтт Уайт и канадский форвард Зак Митчелл.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.