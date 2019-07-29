Мамадышская «Лаборатория», занявшая первое место на «Созвездии-Йолдызлык», вернулась из Крыма

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Путевку в республиканский лагерь молодым талантам из мамадышской «Лаборатории» руководство Татарстана вручило за победу в фестивале «Созвездие-Йолдызлык». В этом году коллектив занял первое место на республиканском фестивале, пишет газета «Нократ».

Дети в Крыму активно занимались творчеством. Они приняли участие в концертной программе моряков в лагере «Артек», выступили в Севастополе на военном корабле, посетили специальные творческие занятия, совершили экскурсию.

Малыши признаются, что скучать им было некогда, они купались каждый день и посещали разные вечеринки и дискотеки. В составе группы – 20 человек, два мальчика, остальные девочки. Юным танцорам – от десяти до 12 лет. Руководит группой Гузель Шарифуллина.

Летняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Крыму и Севастополе состоялась уже в 16-й раз. В ней приняли участие 250 талантливых детей из 22 районов Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» и крымские детские коллективы дали большой концерт в Бахчисарае.

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