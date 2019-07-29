Татар-информ

30 июля 2019, 05:46

Культура

Мамадышская «Лаборатория», занявшая первое место на «Созвездии-Йолдызлык», вернулась из Крыма

Рекомендуем

Культура

Мамадышская «Лаборатория», занявшая первое место на «Созвездии-Йолдызлык», вернулась из Крыма

Дети участвовали в концертной программе моряков в лагере «Артек», выступили в Севастополе на военном корабле, посетили специальные творческие занятия.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Путевку в республиканский лагерь молодым талантам из мамадышской «Лаборатории» руководство Татарстана вручило за победу в фестивале «Созвездие-Йолдызлык». В этом году коллектив занял первое место на республиканском фестивале, пишет газета «Нократ».

Дети в Крыму активно занимались творчеством. Они приняли участие в концертной программе моряков в лагере «Артек», выступили в Севастополе на военном корабле, посетили специальные творческие занятия, совершили экскурсию.

Малыши признаются, что скучать им было некогда, они купались каждый день и посещали разные вечеринки и дискотеки. В составе группы – 20 человек, два мальчика, остальные девочки. Юным танцорам – от десяти до 12 лет. Руководит группой Гузель Шарифуллина.

Летняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Крыму и Севастополе состоялась уже в 16-й раз. В ней приняли участие 250 талантливых детей из 22 районов Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» и крымские детские коллективы дали большой концерт в Бахчисарае.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В «Хазинэ» накануне WorldSkills Kazan откроется выставка картин советских художников «Слава труду!»
Новости дня
06:19
В Заинске впервые проведут семейный фестиваль «МамаПати»

В парке будут работать развлекательные площадки для женщин, ожидающих прибавления в семье, и мам с детьми разных возрастов.

05:46
Мамадышская «Лаборатория», занявшая первое место на «Созвездии-Йолдызлык», вернулась из Крыма

Дети участвовали в концертной программе моряков в лагере «Артек», выступили в Севастополе на военном корабле, посетили специальные творческие занятия.

04:23
Верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах

В Верхнем Услоне стартовал подготовительный этап разработки программы, куда входит обсуждение с жителями вопросов благоустройства дворов.

03:21
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» подписал контракт с бывшим игроком сборной Канады

Райана Мерфи характеризуют отличный первый пас, классный бросок, надежная игра в своей зоне, крутое катание.

02:10
Чистопольцы в рамках акции «Чистый берег» очистили пляж от стекла и пластика

Главной целью акции стала очистка побережья от полиэтиленовых пакетов, пластиковой и стеклянной тары, а также прочего мусора.

01:16
Актанышцы потерпели поражение в футбольном матче с представителями Башкортостана

Команды награждены грамотами и памятными подарками отдела по делам молодежи, спорта и туризму Актанышского района.

00:37
В Мамадыше определены девять дворов, которые благоустроят в 2020 году

В настоящее время идет инвентаризация всех дворов многоквартирных домов Мамадышского района.

00:18
Росстат обнаружил увеличение числа живущих за чертой бедности
29.07 23:54
Отечественным предприятиям не хватает квалифицированных рабочих
29.07 23:38
Минсвязи РТ: До конца года в Татарстане появится 100 новых и безопасных опор связи

Опоры связи возводятся в республике с использованием дизайнерских решений, они не должны пугать радиофобов.

29.07 23:34
Нападающий «Рубина»: Рад победе, но хотелось забить еще больше

Исландский форвард Видар Кьяртанссон отметил интенсивную поддержку со стороны болельщиков.

29.07 23:26
Голкипер «Рубина»: В холодную погоду играть комфортнее, особенно в напряженном матче

Юрий Дюпин назвал игру с грозненским «Ахматом» «хорошей и содержательной».

29.07 23:20
Главный тренер «Рубина»: Игроки ротации являются важной частью команды

Эдуардо Докампо похвалил футболистов, выходящих на замены.

29.07 23:12
Популярный футбольный влогер Савин посетил первый в сезоне домашний матч «Рубина»

На YouTube-канал видеоблогера подписаны более 600 тыс человек.

29.07 23:01
В Нижнекамске для детей от шести лет устроили «взрослые» гонки

Для некоторых спортсменов соревнования стали дебютом, а фамилии других уже не первый год появляются в строках победителей российских соревнований.

29.07 22:36
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата на 2020 год
29.07 22:18
«Культурная среда» в Казани приглашает зрителей в сказочную страну

Мероприятия «Культурной среды» начнутся с выступления Военного духового оркестра под управлением Вадима Кравчука.

29.07 22:10
Спасские ветераны почтили минутой молчания погибших моряков в Баренцевом море

Под звуки корабельного горна по традиции были подняты флаг Военно-морского флота СССР и Андреевский флаг, после чего к памятнику возложили цветы.

29.07 22:04
Продолжение беспроигрышной серии: «Рубин» дома одолел «Ахмат»

Встреча с командой из Грозного завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

29.07 21:56
Мошенники нашли новый способ кражи средств с банковских карт
29.07 21:42
Экологи Татарстана ликвидировали свалку отходов во дворе жилого дома

За свалку строительных отходов в Альметьевске предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

29.07 21:28
«Умный город» и искусственный интеллект в бизнесе: в Казани пройдет саммит по Интернету вещей

III Всемирный цифровой саммит по Интернету вещей соберет в Татарстане делегатов и экспертов-практиков из 25 стран мира.

29.07 21:16
Татарстанцы отправили в Иркутск свыше 300 посылок с гуманитарной помощью

До конца недели жителям области, пострадавшим от наводнения, должны прийти еще около 100 отправлений.

29.07 21:06
Татарстанец Илья Шикшин в шестой раз стал чемпионом Европы по го

В турнире участвовали 32 лучших спортсмена из 16 стран.

29.07 20:51
В казанских дворах стартуют отборочные туры народного караоке «Голос нашего двора»

Жильцы Кировского и Московского районов Казани смогут стать звездами своих дворов.

События