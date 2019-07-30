В Мамадыше определены девять дворов, которые благоустроят в 2020 году

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше определены девять дворовых территорий, которые будут благоустроены уже в 2020 году – они определялись исходя из плотности населения, пишет газета «Нократ».

По инициативе «Единой России» Президент РТ Рустам Минниханов одобрил республиканскую программу «Наш двор», предусматривающую комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Она будет реализовываться в течение пяти лет.

В перечень дворов, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке, на территории Мамадыша вошли двор по ул. Давыдова, д. 42, ул. Горького, дд. 33/12б, 31 и 29; двор по ул. Строителей, д. 1, двор по ул. Фабричная, д. 3, ул. Г. Тукая, д. 33, ул. Ленина, дд.. 90А, 94, 90/31 и ряд других.

Общая площадь дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, составит более 97 тыс. кв. метров.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске в рамках проекта «Наш двор» расширят парковки и установят спортплощадки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.