Главный тренер «Рубина»: Игроки ротации являются важной частью команды

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал первую домашнюю победу на Центральном стадионе над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

«Это первая домашняя игра, и мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что соперник будет играть в более оборонительный футбол. Начали хорошо, потом после ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы», – рассказал наставник казанцев.

При этом он отметил очередной гол, забитый вышедшим на замену игроком: «Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это значит, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру».

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