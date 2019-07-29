Популярный футбольный влогер Савин посетил первый в сезоне домашний матч «Рубина»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Популярный футбольный видеоблогер Евгений Савин посетил первый в сезоне домашний матч «Рубина» и прокомментировал победу казанцев над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

«Я очень доволен атмосферой. Мне кажется, теперь болельщики поверили в команду, которая играет в более атакующий футбол. Ну и Шаронов с его харизмой, единением с фанатами. Это круто», – заметил Савин.

Кроме того, он рассказал, что его следующий материал будет посвящен тренеру Роману Шаронову и обновленному «Рубину»: «Он молодой харизматичный тренер. Мне кажется, это интересно. В “Рубине“ всегда были курбановские (Курбана Бердыева – прим. Т-и) времена, а сейчас что-то другое».

На YouTube-канал блогера подписаны более 600 тыс человек. Ранее он снял выпуск совместно с хоккейным клубом «Ак Барс».

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