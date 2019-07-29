Татарстанцы отправили в Иркутск свыше 300 посылок с гуманитарной помощью

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В рамках акции, которую организовала Почта России и Общественное телевидение страны, татарстанцы отправили в Иркутск более 300 посылок с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Почты России.

Республика Татарстан является одним из регионов, жители которого принимают активное участие в мероприятии. Чаще всего в посылках отправляют средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания. В пресс-службе отмечают, что до конца этой недели от татарстанцев должны прийти еще около 100 отправлений.

Любой желающий с помощью бесплатной пересылки в почтовых отделениях может отправить средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежду и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания и мобильные телефоны. Отмечается, что не допускается отправка вещей, бывших в употреблении.

На посылке необходимо написать «Гуманитарная помощь», также указывается следующий адрес: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

Всего с начала акции, жителям области, пострадавшим от наводнения, отправили около 13 тысяч посылок.

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