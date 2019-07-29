(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). «Белые цветы» номинировали на премию лучших проектов благоустройства, сообщает пресс-служба Дирекции скверов и парков.

Описание казанского бульвара размещено в крупнейшем мировом блоге, посвященном архитектуре, ArchDaily.

Бульвар «Белые цветы» располагается вдоль улицы Абсалямова (название парка — отсылка к известной книге татарского писателя) и был разработан совместно с жителями района в 2018 году. В рамках проекта был сформирован ландшафт, завезена плодородная земля, высажено около 1000 деревьев и многолетних кустарников. На территории располагаются различные пространства для разнообразных мероприятий и времяпрепровождения.

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