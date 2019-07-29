Глава ФАС России рассказал Владимиру Путину, в каких сферах госзакупок больше всего картелей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Нарушения антимонопольного законодательства наиболее часто выявляются в сфере закупок лекарств и при проведении тендеров на выполнение строительных работ. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Картелей тысячи, наиболее “засоренные” картелями отрасли – это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80 – 90 процентах государственных объявленных торгов», – сказал Артемьев.

По его словам, вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах составляет около 2% от ВВП, ФАС России делает все возможное для борьбы с картелями. «Мы выявляем это вместе с правоохранительными органами. Сейчас уже возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела закончились, люди уже получили реальные сроки», – привел пример Артемьев.

По словам руководителя ФАС РФ, ситуацию в сфере госзакупок позволит улучшить новый закон по усилению борьбы с картелями, который был разработан вместе с силовыми структурами. «Мы согласовали его, он выходит на Правительство и далее в Государственную Думу. По всей видимости документ будет принят осенью», – озвучил прогноз Артемьев.

Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с руководителем ФАС России, обсудив ряд актуальных вопросов деятельности ведомства. В числе прочего обсуждалась реализация нацпроектов и вопросы формирования тарифов.

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