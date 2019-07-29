Снявшаяся для Playboy казанская 19-летняя модель опровергла информацию, что является вожатой

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Жительницы Казани приняли участие в ежегодном конкурсе «Девушка года», который проводит журнал Playboy. Фото участниц из столицы Татарстана опубликованы на сайте издания. Одной из них стала 19-летняя Рада Романова, которая рассказала об отношении семьи к ее увлечениям и опровергла информацио о работе вожатой.

«Я проходила летнюю практику в лагере. Практика закончилась, я не работаю и не работала вожатой», — отметила 19-летняя модель.

Романова сейчас замужем и отметила, что семья и муж «к подобным фотосессиям относятся положительно». Кроме нее, в конкурсе журнала в этом году участвуют еще две девушки из Татарстана.



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