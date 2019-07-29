Минсвязи РТ: До конца года в Татарстане появится 100 новых и безопасных опор связи

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). До конца года инфраструктурный оператор МИГ построит до 100 новых опор связи в Татарстане, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«На сегодняшний день возведено уже около 70 новых опор связи. Межрегиональная инфраструктурная группа (МИГ) — это татарстанский инфраструктурный оператор, созданный по поручению Президента РТ в 2017 году. Его функция — строительство опор двойного назначения и антенно-мачтовых сооружений для облегчения размещения базовых станций операторами сотовой связи в местах с неудовлетворительным качеством сотовой связи. За время работы оператора в республике построены 229 площадок, на каждой из которых размещено оборудование одного или нескольких операторов связи», — сказано в сообщении.

В числе реализованных проектов — инфраструктура на участке дороги от Кремля в сторону международного аэропорта «Казань» и поселка Боровое Матюшино, Ленинская дамба, мост «Миллениум», Иннополис и развязки к нему, Болгар, МВЦ «Казань Экспо», ЛПЦ «Почта России», стадион «Казань Арена», территория Казанского Кремля.

Специалисты МИГ во время работы сталкиваются с двумя важными вопросами. Один из них — требования городских властей к внешнему виду опор связи. Поэтому специалисты используют интересные дизайнерские решения. К примеру, камуфлируют опору связи под дерево.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются операторы связи, — радиофобия граждан. Специалисты Минсвязи РТ заверяют, что установка опор связи проводится только при наличии разрешения Роспотребнадзора, с учетом всех необходимых требований СанПиН. Поэтому беспокоиться о том, что стоящая рядом вышка сотовой связи может вызывать негативные последствия для здоровья, не стоит.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.